"ELN secuestró a mi hija y la mató": Rodolfo Hernández se quiebra en debate

“Las Farc secuestró a mi papá y estuvo 135 días preso. ¿Y sabe lo que hicieron los del Eln? secuestraron a mi hija y la mataron”, contó el candidato presidencial con la voz quebrada y entre lágrimas.

Mientras tanto, el resto de los participantes del debate guardaron silencio y la aspirante presidencial Íngrid Betancourt se mostró afligida por la intervención de Hernández, pues recordó su secuestro por parte de las Farc.

En ese sentido, el ingeniero manifestó: "escuché lo que dijo el doctor Óscar Iván Zuluaga, pero yo no, de presidente de la República, voy a durar cinco, seis, siete años conversando todos los días con una teoría diferente gastando miles de millones de pesos que bastante nos hacen falta a los colombianos más pobres. Yo he dicho y me comprometo es que se adhieran al compromiso que hicieron las Farc y hacerlos cumplir porque no lo han becho cumplir y el Gobierno no lo ha cumplido".

Sobre si se debe entablar una negociación con el Eln, el candidato presidencial aclaró: “Yo pondría un otrosí que diga el Eln acepta las condiciones del acuerdo con las Farc y firme. No puedo trasladar la tragedia mía al pueblo colombiano.Colombia necesita es tranquilidad para poder trabajar".