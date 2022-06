Rodolfo Hernández reveló detalles de cómo vivió el secuestro de su hija

Asimismo, se refirió al secuestro de su padre, perpetrado en el municipio de Piedecuesta, Santander, y por quien le exigían 50 millones de pesos.

“A mi papá, tres o cuatro meses antes, lo tuvieron las Farc metido en un hueco por 135 días, una persona mayor de 80 años metida en un hueco, con el fin de desesperarlo, a ver si nosotros cedíamos ante unas pretensiones que nos dejaban en la ruina”, indicó.

El aspirante por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción afirmó que su familia se encuentra superando el duelo y realizará los trámites jurídicos pertinentes.

“Es muy difícil superar eso; sin embargo, ya estamos pasando el duelo, y ahora estamos dedicados, a hacer los trámites jurídicos para lograr la cancelación de la cédula y poder entrar a hacer la declaración de desaparición forzada”, expresó.

“Quiero dejar muy en claro a todos los colombianos, que no vamos a tomar venganza sobre eso; Colombia está cansada de que no se enfrentemos los mismos colombianos hermanos y no podamos trabajar en paz”, añadió.