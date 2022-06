Rodolfo Hernández dijo a periodistas que preguntaban “estupideces”

A lo que los comunicadores le responden que les preocupa que no le puedan preguntar. "Ustedes inventan que no pueden preguntarme, pero lo que no pueden es preguntarme estupideces como esa", concluye el candidato.

Tras lo sucedido, el director del programa, Juan Carlos Lasso, 'trinó': "Rechazo a las expresiones intolerantes con nuestro equipo de #SeñalDeLaMañana y de los medios públicos del @ingrodolfohdez. No puede calificar las preguntas de 'estúpidas' y calificarnos de tomar partido hacia otro candidato. Deja mucho que pensar".