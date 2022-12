“¿No le da vergüenza?”: el duro cuestionamiento de Robledo a Roy Barreras

En su defensa Robledo señaló que Roy se habría intentado acercar también a Iván Duque, como en su momento se acercó a Uribe y Juan Manuel Santos.

“¿Y no le da vergüenza a usted, @RoyBarreras, meterse en esto, Y MINTIENDO, luego de haberle mamado a Uribe, a Santos y ahora a Petro? ¿Es verdad, además, que no le mamó a Duque porque no lo quisieron recibir? Sincérese”, comentó el exsenador.