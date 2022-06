“CD apoyará proyectos de Gobierno Petro que considere positivos”: Uribe

También se refirió el exmandatario al tema de la paz total que plantea el Pacto Histórico: "Nosotros nunca nos opusimos a la paz, lo que pedimos es un pacto que pueda modificar los acuerdos, hemos buscado tener esa coherencia. El presidente Petro insistió en que quiere la paz total, le dije al presidente que hay unos problemas de orden público que necesitan la fuerza de la autoridad no para reprimir la protesta sino para prevenir la violencia".

Asimismo, lanzó un mensaje reconciliador tras su charla con el mandatario entrante: "En pocos días cumplo 70 años, el primero que tiene curado el uribismo soy yo, pero lo que no se me curará es el amor por esta patria. No hay que cobrar cuentas, hay que bregar a construir".

También se refirió al tema de la dictadura de Nicolás Maduro: "Para nosotros en Venezuela hay dos preocupaciones, la presencia del terrorismo y la falta de respeto por los valores democráticos".