Este miércoles se llevará a cabo la reunión entre Petro y Uribe

“He invitado a Álvaro Uribe Vélez, al que me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas de país. Pero es simbólicamente porque, adicionalmente, lo que queremos es que en realidad millones de colombianos y colombianas se pongan en modo diálogo. Diálogo vinculante, es decir, no es diálogo simplemente por hablar, y diálogo para tomar decisiones”, mencionó Petro.

Vale mencionar que Uribe ha adoptado desde las elecciones una línea mucho más conciliadora que los actuales representantes electos del Centro Democrático que pugnan por el liderazgo de la oposición.

El mismo día de las elecciones, poco después de que el preconteo le diese una ventaja a Petro sobre su rival, Rodolfo Hernández, el expresidente tuiteó que “para defender la democracia es menester acatarla. Gustavo Petro es el presidente. Que os guíe un sentimiento: Primero Colombia”.