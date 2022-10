De $25 billones ya vamos en $20 en la tributaria: Efraín Cepeda

Se llegó a que no se pierde de ninguna manera el régimen franco, en general de todas las zonas francas que pagarán el 20 por ciento las exportadoras y el 35 por ciento las que no exportan, y en los centros hospitalarios, de Reficar, de biocombustibles, encontramos una fórmula que es un plan exportador, sin ponerles unos topes, para que también vendan al mercado externo los centros hospitalarios de pacientes extranjeros y siguen conservando intacto el régimen franco y 20 por ciento, y aquellas empresas que estén en zonas francas y que no exporten tendrán que pagar el impuesto igual a todos los colombianos, y pueden seguir haciendo importaciones de equipos, en zonas francas sin gravamen e igual no tienen que nacionalizar los que ya tienen. Eso es proteger el empleo".

Y, por último, advirtió que en el impuesto al patrimonio "nos estamos acercando a fórmulas, para que sea el valor a partir de 2006 con un reajuste del IPC, pero aquellas acciones que no coticen en bolsa que hayan perdido valor será el valor intrínseco. Vamos mejorando varios temas".