Conservadores apoyarán la reforma pensional pero con 5 condiciones

La primera es que el régimen de transición sea de 780 semanas cotizadas y no de 1.000.

La segunda, que se garantice la protección de los recursos de todos los cotizantes de manera que el ahorro pensional no se convierta en gasto: "Estos recursos públicos son sagrados porque son las pensiones de los colombianos y de ninguna manera ello puede irse a gastos".

En tercera medida, dijo, “para el caso de los cotizantes que no cumplan con las semanas para pensionarse, que puedan optar por la devolución de su dinero ahorrado, algo que no está incluido en la ley o la renta vitalicia, que es muy baja, y que no sea inferior al valor del pilar solidario".