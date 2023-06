Debate de reforma a la salud fue aplazado para este miércoles

La misiva también hace énfasis en que, “preocupa que hasta el momento no se nos haya proporcionado una explicación clara y fundamentada sobre cómo se llevará a cabo la transición de un sistema en funcionamiento a otro que no existe y cuya operación no es clara para más de 50 millones de colombianos y migrantes que actualmente cuentan con un plan de salud y una garantía de su derecho a través de las EPS”.

Añade además que, “el texto aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara deja más incertidumbres que certezas”.

Más temprano, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunciaba que la reforma a la salud continuaba su trámite en la plenaria de la Cámara y afirmó que lo que busca la iniciativa es garantizar la equidad en el servicio, llegar a las regiones más apartadas del país, agilizar citas y entrega de medicamentos y pasar de la competencia a la cooperación.

"Todos los sectores coinciden en que la salud en Colombia debe cambiar y, por eso, hago un llamado a que sigan trabajando en conjunto, en medio de un diálogo respetuoso, para que se apruebe la reforma en beneficio de todas y todos los colombianos. Hemos logrado muchos cambios y transformaciones. Hemos llegado a acuerdos con los trabajadores, con las sociedades científicas; hemos hablado con los pacientes (y) dialogado con las EPS. Vamos a continuar trabajando con todos los sectores para que tengamos el mejor proyecto de salud que pueda tener Colombia. Construir sobre lo construido”, señaló el jefe de la cartera de salud.