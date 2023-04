Oposición pide archivar reforma a la salud

El representante Juan Felipe Corzo, del Centro Democrático, advirtió que "sobre esta comisión recae una responsabilidad inmensa, porque además de los temas sociales hoy están en discusión tres grandes propuestas: la reforma a la salud, laboral y pensional, y en medio de la reforma a la salud hemos estado en audiencias muy importantes en varias zonas del país y hemos fortalecido nuestras posiciones".

Señaló además que "hay algo en lo que todos coincidimos y es que sí debe haber una reforma a la salud, que el sistema necesita ser mejorado, prueba de ello es que el Centro Democrático, Cambio Radical y la ANDI han radicado su reforma, y también los liberales, conservadores y La U se han encontrado en un debate constante tratando de llegar a un acuerdo en lo que consideran que debe ser el camino".

Concluyó Corzo, pidiendo el archivo del articulado oficialista, poniendo de presente: "Nuestras líneas rojas están de acuerdo con las líneas rojas de los demás partidos y sectores que están en contra de la reforma a la salud del Gobierno. No estamos de acuerdo con la estatización y burocratización del sistema de salud, no tener claridad sobre el impacto fiscal es muy riesgoso, no podemos desconocer los avances de los últimos 30 años desde la Ley 100, el programa de transición propuesto irá marchitando las EPS, porque hay EPS que hacen muy bien su trabajo y prueba de ellos son las encuestas: la gente en Colombia no quiere que se acaben".