Mauricio Gómez rechazó “atropello” a subcomisión de reforma a la salud

"He sido enfático y seré coherente de principio a fin: hay que construir sobre lo construido, nuestro actual sistema de salud hay que blindarlo, hay que mejorarlo, pero lo que se ha construido y funciona hay que respetarlo, ojalá el gobierno de Petro entienda que no es imponiendo que va a lograr aprobar la reforma a la salud en el Congreso. Al contrario, es llegando a acuerdos con los distintos partidos políticos y con la ciudadanía. Si eso no sucede mi voto a la reforma en el Senado será negativo", concluyó Gómez Amín.