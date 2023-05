Aprobados en primer debate los primeros 3 artículos de la reforma a la salud

Y Karen López, de las curules de paz, destacó que el proyecto se trata de una "gran reforma que permitirá el acceso a los servicios de salud a las comunidades más apartadas del país".

Forero, del Centro Democrático, previamente advirtió confusión en el articulado de la reforma a la salud.

"De 139 artículos propuestos de la enmienda, 57 de ellos no están en la enmienda, es decir el 40%, y además no corresponden a los equivalentes del texto de la gaceta. El artículo 4 por ejemplo no aparece, lo convierten en el artículo 7. No hay correlación. No se sabe bien bajo qué texto es que se va a discutir el articulado: si la ponencia, si la enmienda o el artículo consolidado que enviaron por correo", cuestionó el opositor.

Agregó que en este sentido "si digamos se quisiera radicar una proposición a un artículo específico no hay claridad, porque en la enmienda hay unos artículos que no están, y existen enmiendas parciales pero según se entiende que es una enmienda total".