Pasa a segundo debate protección a usuarios del comercio electrónico

"Este proyecto tiene por objeto proteger al consumidor electrónico. En la pandemia muchas empresas se salvaron por las ventas electrónicas y la tendencia ha continuado, pero las quejas han venido multiplicándose. Este marco normativo dicta que si, por ejemplo, hay demoras en entregas, el proveedor debe anunciarlas al consumidor para que este determine si puede esperar la entrega o no", explicó el senador ponente, Efraín Cepeda, del Partido Conservador.

La motivación del articulado, agregó, es la desprotección que tienen los consumidores para este tipo de comercio, ya que un gran volumen de personas expresan molestias o inconvenientes al momento de comprar o adquirir bienes y/o servicios en páginas web, aplicaciones, de compañías o pequeños sitios de venta.

"Son inconvenientes como pagos realizados y bienes o servicios no entregados o no prestados; garantías no reconocidas, y exenciones de responsabilidad por los fabricantes, proveedores, comercializadores, administradores de plataformas web, entre otros; alteración de precios, entrega de producto que no corresponde al comprado, sin acceso a devolución de dinero y tiempo de entrega mayor al esperado", añadió el parlamentario.