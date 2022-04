Polémica por viabilidad de algunas propuestas económicas de Gustavo Petro

EL HERALDO consultó a expertos y analistas del tema quienes explicaron qué tan viable es la propuesta de Petro. En primer lugar, para José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, “la propuesta de Gustavo Petro se ha ido depurando y lo que ha venido diciendo él es converger hacia una propuesta multipilar que no comprometa el ahorro acumulado, pero sigue habiendo un interrogante sobre si esa es la propuesta o no, no se conocen bien los detalles las propuestas”.

Sin embargo, señaló que “lo que se entiende de la propuesta de Petro seria que habría un plan solidario de regimen de reparto hasta cuatro salarios mínimos. Esta es una propuesta que, desde el punto de vista fiscal, es bien novedosa en el mediano y largo plazo porque, si bien inicialmente genera una caja de recursos hacia el Gobierno, serian los recursos de los trabajadores, el compromiso es muy amplio y se genera un déficit fiscal a un horizonte de 20 o 30 años y podría ser insostenible el sistema”.

Por eso, a su juicio, “es una gran preocupación y habría que mirar las soluciones que plantea el candidato para evitar ese escenario de desfinanciamiento de las pensiones futuras”.