Vargas Lleras critica liberación de la primera línea que quiere hacer Petro

Agrega el ex candidato presidencial en su acostumbrada columna dominical de 'El Tiempo' que estos individuos no pertenecen a ninguna organización al margen de la ley, aunque se especule sobre su pertenencia al ELN y eventualmente también a las disidencias de las Farc: "En este caso habría que declararlo así y tampoco sería suficiente, pues todavía no se ha suscrito con ellos ningún acuerdo en el marco de un proceso de paz".

Y concluye que "fracasado el intento por la vía legal, ahora pretenden hacerlo por decreto, pero violentando la propia figura del gestor de paz, que claramente se fundamenta en el interés de liberar personas que puedan colaborar para el desarrollo de acuerdos humanitarios o a avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con el grupo ilegal al que pertenecen".