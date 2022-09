Petro en el poder: un mes entre anuncios y traspiés

Frédéric Massé, doctor en ciencias políticas de la Universidad de La Sorbona, sostuvo en diálogo con EL HERALDO que en la paz total “hay cierto consenso sobre su diagnóstico: lo que se logró con las Farc es histórico pero no es suficiente porque aún hay diferentes actores que hacen que no podamos hablar todavía de paz total”.

En lo que va del primer mes de la nueva política de paz, añade el catedrático de la Universidad Externado, “uno supone que tiene un componente político con el Eln y se pregunta hasta qué punto con algunos grupos criminales se trataría de un arreglo judicial”, porque, recuerda, “en las negociaciones con los paramilitares se criticaba que no se podía hablar de paz porque no eran actores políticos y no eran enemigos del Gobierno”.

Y, así mismo, advierte Massé que el proceso “podría generar frustraciones porque si uno habla de paz total puede ser que la gente crea que esa paz va a resolver todos los problemas de un país”.

Por otro lado, el coronel (r) José Obdulio Espejo, especialista en Derecho Internacional Humanitario, señaló en este medio que de la paz total “se viene hablando desde hace dos meses, cuando se presentó el informe final de la Comisión de la Verdad, pero aparte de anuncios en Twitter, de los ministros y de plaza pública no hay nada en concreto aparte del texto del proyecto que se conoció, con una adaptación criolla del concepto de seguridad humana de Naciones Unidas, que no se ha puesto en práctica en ninguna parte del mundo”.

Para el exmilitar, Petro “pretende entregar la capacidad del Estado de brindar seguridad que hace pensar en lo que pasó en El Caguán con Pastrana”.