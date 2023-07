“Congreso no es solamente una fábrica de leyes”: Name tras reunión con Petro

Luego de haber sostenido una reunión por cerca de dos horas en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro, el presidente del Congreso Iván Name dio declaraciones a medios de comunicación.

En las instalaciones de Presidencia señaló que está confiado que habrá un entendimiento entres las ramas de los poderes. "Estoy seguro y le digo al país que las ramas del poder público nos entenderemos, que la inteligencia va a primar, la buena voluntad y el deseo de que entre todos acertemos para que podamos darle a nuestra nación, en los ajustes a su estado, la mejor ruta para su porvenir le apostamos al éxito, no al fracaso de nuestro tiempo", sostuvo.

Así mismo afirmó que desde el Congreso se llevó un mensaje al presidente Petro: "Estamos dispuestos a la discusión amplia, de la reformas con gran respeto entre las instituciones".

Sin embargo, aclaró que el hecho de que se trabaje de manera coordinada y armónica, esto no significa que se deba meter acelerador a la discusión de las reforma sociales del Gobierno u otras iniciativas, sino dar el respectivo debate. “El Congreso no es solamente una fábrica de leyes, es también una instancia de la democracia para que lo que no convenga no salga, pero tenemos el entendimiento y la disposición de que salgan las reformas propuestas por el gobierno y propuestas por el Congreso", puntualizó.

Noticia en desarrollo...