Futuro del petróleo en Colombia enfrentó a los candidatos presidenciales

Entre tanto, Gustavo Petro, del Pacto Histórico, aclaró: "No he hablado de frenar la producción de petróleo, lo que he dicho es que cesa la contratación de nueva exploración, lo cual nos da 12 años, tiempo que la ciencia determina para la transición hacia una economía descarbonizada".

Y Federico 'Fico' Gutiérrez le respondió: "Claro que has propuesto acabar con el petróleo. Hoy me alegra saber que estás cambiando de posición, así como cambiaste de posición cuando dijiste que ibas a expropiar la plata de los fondos de pensiones".