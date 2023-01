Petro tendría borrador de la reforma a la salud

Según Corcho, aunque esta reforma plantea una transformación a la salud en Colombia, no será un asunto sencillo e implicará una transición de por lo menos dos años.

“Yo soy una EPS, el Estado me gira los recursos y yo me contrato a mí mismo, me pago lo que considero, impongo las tarifas que yo quiera, y a los hospitales los quiebro, pero aparte de eso, redirecciono al paciente para que sea atendido en las clínicas que yo contrato, sin que importe dónde vive, y lo someto al paseo de la muerte, a dar vueltas por todo el Meta, incluso, lo obligo a ir a Bogotá. Eso es perverso y es inaceptable. Lo que está en juego aquí es la vida”, explicó la ministra.

De ahí que señaló que las EPS son “inviables” como lo ha alertado la Contraloría desde 2014.

Agregó que con la reforma “el paciente podrá acceder a los servicios de salud de mediana y alta complejidad cuando lo remita al médico que está en los equipos extramurales”.

“Impulsaremos la atención de los pacientes en sus territorios. No más paseos de la muerte”, añadió.