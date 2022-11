“No estamos pidiendo nada”: jefe de la delegación del Eln

“Esperamos no fallar”, fue la frase con la que el jefe de la delegación del Eln, alias Pablo Beltrán, inició su intervención en el hotel Humboldt, de Caracas, durante la reinstalación de la mesa de negociación entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.

“Esta mesa debe ser, y apuntamos a que así lo sea, un instrumento de cambio, de los cambios que pide la sociedad”, agregó Beltrán, quien será el encargado de llevar a la mesa las posiciones del comando central del grupo ilegal.

“No pedimos nada”. En el cierre de su intervención el líder guerrillero manifestó que su delegación “no está interesada” en pedir curules en el Congreso “ni cualquier otro tipo de dádivas”.

“Estas mesas no se pueden ver como un trueque de favores, en donde el Gobierno le pide al Eln y el Eln le pide al Gobierno. Aprovechamos para dejar esta constancia: el Eln no pide nada. Algunos nos dicen que cuántas curules queremos, pero nosotros no las estamos necesitando, aquí el problema es Colombia, ¿qué es lo que se requiere cambiar de Colombia? Esa es la voz que le queremos dar a la sociedad y sobretodo a los sectores que no han tenido voz”, aseguró.

“Hay certezas de un gran acuerdo”. Entre tanto el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, explicó que durante el primer encuentro que sostuvieron las delegaciones en las horas de la mañana de ayer percibió “certezas y convicción profunda de que se va poder lograr el propósito que nos suma: ser hijos e hijas de una misma patria, es posible un acuerdo”.

Sobre la conformación de la delegación del Gobierno, indicó que será un ejercicio interno de respeto por las diferencias.

Añadió que el objetivo de la mesa es concertar las base de una nación en la que “quepan todas las visiones”.

El exguerrillero del M-19 Otty Patiño, quien es el coordinador de la delegación del Gobierno, aseguró que los miembros de su equipo han demostrado la mejor voluntad y disposición de encontrar la paz.

Cabe resaltar que en total son 12 integrantes de la comisión del gobierno Petro.

Sedes rotativas. Sobre la dinámica de las negociaciones, el jefe de la delegación explicó que hubo un acuerdo en el que se determinó que se aplique una rotación en las sedes.

“En esta oportunidad estamos en Venezuela y esperamos consultar con los países garantes en dónde pueda ser más posible hacer otra ronda de negociaciones”, dijo.

“Construir sobre lo construido”. Ambas delegaciones señaron que en principio lo que se buscará es retomar las conversaciones que se adelantaban en Quito, Ecuador.

En aquel momento tanto el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la delegación del Eln alcanzaron a pactar seis puntos, los tres primeros referentes a la participación en democracia y los otros 3 aspectos metodológicos para la dejación de armas. Explicaron que a medida que avancen las conversaciones se darán más detalles sobre la agenda a seguir.

Ambas delegaciones trabajarán durante las próximas tres semanas en las instalaciones del Hotel Humboldt, en el Cerro Ávila, a las afueras de Caracas.

Respaldos a la mesa. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó su “profundo respaldo a las negociaciones”.

“Llegó la hora de la paz, y aquí está la mano (...) del pueblo de Venezuela para decirle al presidente (colombiano Gustavo) Petro y a Colombia (que) cuenten con nosotros para la paz total”, expresó

Así mismo la ONU, Cuba, Noruega y Chile manifestaron su respaldo a la reinstalación de la mesa.