La agenda de la oposición en la nueva legislatura

Así mismo, serán radicados los proyectos de ley de reforma a las CAR (corporaciones autónomas regioanles), el del régimen departamental, de cielos abiertos y tiquetes aéreos con IVA del 5%.

Cambio Radical anunció que presentará las iniciativas ante la prensa este martes a las 11 de la mañana en la Secretaría del Senado.

Entre tanto, el Centro Democrático ha anunciado, por parte del representante Juan Espinal, que citará a debate de control político en la plenaria de la Cámara al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por el secuestro por parte del ELN de la sargento del Ejército, Karina Ramírez, junto a sus dos pequeños hijos, y por la difícil situación de orden público por la que atraviesa el país.

Además, se cuestionará al jefe de la cartera de seguridad por las declaraciones que dio en su momento al respecto del plagio: "A la pregunta de un periodista de si la sargento secuestrada con sus hijos no habría cometido un acto de 'ligereza' al desplazarse en su vehículo hacia Arauca, respondí que no había actuado con prudencia pues todos los miembros de fuerza pública debían ser cuidadosos en sus desplazamientos, especialmente en zonas en las que por la situación de seguridad el riesgo se aumenta. Ese es el sentido exacto de mi declaración, que no puede utilizarse para desviar la responsabilidad del secuestro que se le atribuye al ELN".

Así mismo, el uribismo presentó un listado de críticas y "alternativas sociales" a las reformas del Gobierno, en las que se espera una recia oposición.