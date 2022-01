Vallas de campaña marcan polémica entre Katherine Miranda y Karen Abudinen

"No las desmontaré". Esa fue la contundente frase de la representante a la Cámara por Alianza Verde Katherine Miranda que hoy marca una dura polémica y es debido al montaje de varias vallas con campaña publicitaria para conseguir un nuevo periodo en la Cámara de Representantes y que lleva el término 'abudinear', en referencia a la ex ministra Karen Abudinen, inmersa en un polémico caso de corrupción.

Con el slogan “Que no nos abudineen el país”, Miranda fue el foco de atención en varios sectores políticos, sobre todo porque como se sabe la representante fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia por la exministra Abudinen bajo el argumento de que la congresista estaba afectando su buen nombre y presuntamente cometiendo el delito de injuria, calumnia y fraude procesal al vincular su apellido a actos ilegales.

Con el perdón de publicistas de otras campañas el de @MirandaBogota se los tragó a todos.

“que no nos Abudineen el país”

Corto, coyuntural, en momentum, relievante, original, atrevido, conectado con la indignación del país, motiva a la acción.,etc.

Felicitaciones estás reelegida pic.twitter.com/ab5V4qASeZ — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 18, 2022

Asimismo, en sus redes, la congresista anunció la inauguración sede de la campaña y en su post publicitario se lee: "¿Dónde están los que no queremos que nos abudineen el país?". De todas formas, aunque la ex ministra no se ha pronunciado al respecto, se sabe que esta discusión será llevada a los estrados, donde Abudinen pide que la representante responda por los delitos mencionados.