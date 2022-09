“No lloren tanto”: el jalón de oreja del senador Bolívar a los empresarios

Durante las conclusiones del foro sobre la reforma tributaria realizado en Barranquilla el presidente de la comisión tercera Gustavo Bolívar hizo un llamado a los empresarios “a no llorar tanto” debido a las recientes críticas realizadas desde los gremios a la reforma tributaria.

“Si nosotros llegamos a 30 millones de turistas vamos a poder reemplazar esas divisas que dejaremos de percibir con el carbón y el petróleo cuando hagamos la transición energética”, dijo.

Agregó: “Pero para que lleguen los 30 millones de turistas necesitamos la paz, sin la paz no hay turismo. Empresarios, los necesitamos, pero les diré algo y espero no se ofendan: no lloren tanto, no lloremos tanto. Tenemos como hacer ese esfuerzo adicional”.