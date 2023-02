“No habrá una justicia transicional”: Osuna sobre la Ley de Acogimiento

La próxima semana el Gobierno de Gustavo Petro buscará aclarar las dudas existentes frente al marco jurídico de su política de sometimiento de bandas armadas e ilegales.

Esto debido a que se confirmó que el ejecutivo, en representación del minjusticia, Néstor Osuna, radicará el 15 de febrero el proyecto que creará la Ley de sujeción y desmantelamiento de organizaciones criminales, la cuál completaría una parte del rompecabezas de la política de paz del presidente.

Afinando el proyecto.

Previo a que esta iniciativa llegue al Congreso, el Gobierno convocó a sus principales alfiles en el legislativo para ultimar el articulado.

Entre el viernes y altas horas de la noche ayer sábado los senadores Ariel Ávila, Iván Cepeda, junto al representante Alirio Uribe, se sentaron a discutir el proyecto junto al ministro Osuna y el comisionado de paz, Danilo Rueda.

“Seguimos en los ajustes finales de la ley de sujeción a la justicia de estructuras criminales de alto impacto”, apuntó Alirio Uribe, quien sería uno de los ponentes en la Cámara de dicho proyecto.

Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que estos días están dedicados para los ajustes finales al texto.

Además, anunció que habrá rebaja de penas y que no habrá justicia transicional sino ordinaria.

“Las bases que ya hemos convenido y que se le presentarán así al Congreso, efectivamente son justicia ordinaria, es decir, Fiscalía General de la Nación, poder judicial ordinario; no hay justicia transicional. Rebaja de penas sí, ¿cuántos años? aún estamos puliendo la propuesta”, indicó.

Asimismo, detalló que se contempla que quienes entreguen información y bienes, se queden con el 10% de estos y el Estado con 90%.

Apuntó que las personas que se acojan a esa propuesta, desmantelan la banda, entregan la información sobre las rutas, sobre la forma de proceder criminal y entregan sus bienes, tendrán beneficios de corte jurídico pero dentro del poder judicial.

Es importante destacar que en diálogo con EL HERALDO, el senador, Ariel Ávila, destacó que de lo que se trata en esencia, es que se creen unas facultades a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para hacer acercamientos y negociaciones con grupos ilegales sin fines u orígenes políticos.

De acuerdo con la explicación e información que se tiene, dicha ley de sometimiento se basaría en las buenas prácticas nacionales e internacionales, como las de la Racketeering Influenced Corrupt Organizations Act (RICO).

“Nosotros quisiéramos que tuviera mensaje de urgencia porque de lo contrario no vamos a alcanzar y además necesitamos este marco regulatorio”, explicó.

Actualmente el Gobierno teje su paz total con el marco de la prórroga de la ley 418 también conocida como la ley de la paz total, pero ella, no clarifica el tablero en el que se puede mover el Gobierno frente a las bandas criminales.

En ese sentido, el Gobierno a finales del año pasado se comprometió con los congresistas a presentar este proyecto.

De ahí que el ministro de Interior, Alfonso Prada, resaltó que lo que este es un proyecto clave y empezará a discutirse el próximo 16 de marzo.

Posición del presidente

Frente a este proyecto de ley, el jefe de Estado envió un fuerte mensaje a los narcotraficantes, señalando que su gobierno del Pacto Histórico no negociará el poder, al aclarar que con ese tipo de fenómenos criminales se deben aplicar vías jurídicas.

Y agregó: “Nuestro gobierno ha propuesto los dos caminos y va a proponer las medidas adecuadas para que se puedan volver realidad desde el campo jurídico, ofrece la mano esperando que Colombia pueda tener una posibilidad de salida pacífica de las diferentes violencias; algunas cosas pueden ayudar en eso, otras no”, apuntó en su discurso.

El presidente Petro recordó que “los métodos de la negociación pueden variar. En unas, la negociación tiene que ver con el poder, con la política. Esas tienen más carácter político, les interesa más las reformas del país, etcétera, lo plantearán. Y esa negociación será con el Gobierno”.

Y en el caso de las organizaciones multicrimen que quieran acogerse a la mano tendida del Estado, dijo el Presidente, “quien negocia con ellas no puede ser el Gobierno, porque ya no se trata del poder. Con el narcotráfico no se puede negociar el poder, sino es el poder judicial el que tiene que negociar con ese tipo de agrupaciones”.

De otro lado, el gobernante anunció que para facilitar el acogimiento de estos grupos, “vamos a presentar la ley el 15 de febrero, que puede presentar caminos, salidas, para que las cosas no tengan que llegar hasta el exterminio puro, sino que pueda haber un camino de salida pacífica, si se quiere y hay voluntad de hacerlo”.