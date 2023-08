“El de Petro es el mejor primer año de gobierno en incautación de cocaína”

"Según los análisis, el primer año de los gobiernos no ha sido el mejor para las incautaciones. No obstante, desde el 7 de agosto de 2022 al 27 de julio de 2023, es decir en el primer año de gobierno del Cambio, las autoridades incautaron 605 toneladas de cocaína, mientras que en el primer año del gobierno anterior la incautación no superó las 389 toneladas", dijo el funcionario.

No obstante, reconoció que las incautaciones en este periodo registran un leve descenso frente a las logradas en el primer semestre de 2022. Aunque dijo que se logró incautar 317 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que equivale a una pérdida de 32 mil millones de dólares para las organizaciones criminales y desde el punto de vista de la preservación de la salud pública, 794 millones de dosis menos estuvieron disponibles en el mercado de la muerte.

"El esfuerzo de la Fuerza Pública también se ha dirigido a la destrucción de laboratorios de droga para impedir su procesamiento. Este indicador mejoró 9% con respeto al primer semestre del año anterior. Durante enero y junio se destruyeron 2.570 laboratorios de clorhidrato de cocaína, 108 de base de coca y tres de permanganato de potasio para un total de 2.681 complejos que dejaron de funcionar", agregó.