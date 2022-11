Marelen Castillo impugnará asamblea fundacional de la Liga Anticorrupción

En la conversación, se puede entender que Hernández, quien renunció a su curul en el Senado recientemente, le está reclamando a Castillo por un dinero proveído durante la campaña presidencial. “¿Quién le pagó el salario?”, le cuestiona el excandidato.

En respuesta sobre el compromiso, se escucha a la académica decir: “que si quedábamos en la vicepresidencia después pagábamos”.

Y, mientras Hernández le pregunta insistentemente sobre el dinero que le debe, Castillo le dice que pueden llegar a un acuerdo de pago sin problema. “Lo podemos conversar. Nos sentamos y lo conversamos, yo no tengo problema”, le responde la congresista.

Sin embargo, el político se mostró en desacuerdo. "No es conversarlo. Eso no hay que conversarlo. Yo sé que usted va a decir que no y usted me va a devolver a mí (la plata) porque la puse yo”, concluyó.