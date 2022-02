¿Que son las maquinarías políticas de las que habló Íngrid Betancourt?

De otra parte, según Blanco, dichas maquinarias se pueden entender como redes "dedicadas a conseguir votos o financiamiento para determinado candidato , todo esto a cambio de favores o beneficios, atentando así contra el sistema democrático en función de favorecer a privilegios a particulares".

Analizando el término bajo la óptica política y electoral, "las máquinarias son un entramado con logísticas irregulares, que buscan garantizar el triunfo de determinado candidato por medios ajenos la sistemas democrático", según el consultor político.

Asimismo, el financiamiento ilegal de campañas políticas es una de las prácticas más comunes de las llamadas maquinarias, según el académico, "luego este dinero se devuelve con jugosos contratos. Este tipo de prácticas suelen ser sofisticadas, con métodos y formas de operar casi indetectable. Estas máquinarias, generalmente, no obedecen a ideologías políticas sino a interese particulares", puntualizó.

En todo caso, el término cobró relevancia por cuenta de las respuestas de la aspirante presidencial sobre el panorama político del país y los precandidatos que, a su juicio, tienen maquinarias, por lo que no tendría ningún tipo de alianza con los mismos: “Alejandro Gaviria no porque se alió con las maquinarias; Juan Manuel Galán sí porque él no tiene maquinarias, el partido de él es un partido sin maquinarias. ¿Juan Fernando Cristo? A ver, yo le creo a Juan Fernando cuando él me dice que no tiene maquinarias, entonces espero que no me desdiga”, afirmó.