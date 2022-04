El ‘perdón social’ de Petro y la polémica que desató

Desde hace algunos días no han dejado de llegarle críticas al candidato presidencial por el Pacto Histórico Gustavo Petro debido a su propuesta de “perdón social” y según el analista político Aurelio Suárez, por su “contradicciones” y giros en la defensa de la visita de su hermano Juan Fernando Petro a la cárcel La Picota en la ciudad de Bogotá.

“Ya se contabilizan más de 14 contradicciones de Gustavo Petro en esta zaga de desmentidos de lo que pasó el 11 de marzo con el cuento de que fue un papayazo que sirvió para un hipotético entrampamiento”, comentó Suárez, quien fue compañero de Petro en el Polo Democrático.

Gustavo Petro, quien hoy se desdice de su apoyo a la reunión de su hermano el pasado 12 de abril, en medio de una entrevista con la W Radio calificó como positiva la visita de su pariente a condenados por corrupción en La Picota, entre ellos, Iván Moreno.

“Él (Moreno) no es narco, no es parapolítico, es corrupto o fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal; lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de algo que yo he propuesto, que se llama el ‘perdón social’. Y eso se está discutiendo dentro de las cárceles, lo que se llamaría el perdón social”, señaló Petro en su respuesta.

Otro de los giros más evidentes fue el que dio el relato de la dirigencia del Pacto Histórico, los cuales niegan en la actualidad conocimiento y relación de la visita de Petro con la campaña, sin embargo, para esos mismos días Cielo Rusinque, conocida dirigente del Pacto Histórico, señaló en medio de una entrevista que el equipo de la campaña de Gustavo Petro sí tenía conocimiento de la reunión, pues “la invitación se extendió y llegó a la campaña”.

“Sí claro, esa es una invitación que se extiende a no sé cuántas personas pero que llega a la campaña, razón por la cual se atiende para escuchar lo que tienen para decir o en qué medida quieren aportar en eso”, dijo.