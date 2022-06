Los 7 días que podrían definir las elecciones

Para el politólogo, internacionalista y catedrático de la Universidad Javeriana Germán Prieto, “a una semana de las elecciones, cuando la campaña termina este domingo por ley, realmente no hay nada más que se pueda hacer, más allá de declaraciones a medios, acusaciones y trapos sucios, e historias del pasado, que es algo en que ambos candidatos han estado incurriendo en estas semanas”.

Agrega en este sentido que la inmensa mayoría de las personas que van a votar ya tienen decidido su voto, “pero lo que sí definitivamente hizo y seguirá haciendo falta es un debate entre ambos candidatos, que no va a suceder porque Hernández se negó”.

Y concluye al respecto que “los que votan en blanco lo hacen como una manera de manifestarse en desacuerdo con ambos candidatos y no hay nada que puedan hacer en una semana para hacerlos cambiar de opinión, y con respecto a los indecisos sí creo que aún pueden usar las redes para darles razones a las personas, pero la gran mayoría de la gente que no ha decidido su voto es porque no está interesada en votar: es abstención, que en la primera vuelta fue de cerca del 50 %, y esas personas no van a ver redes sociales, noticieros, leer prensa, y aunque se ataquen el efecto que producen los ataques es reforzar la posición de los electores, que ven en el ataque del otro una intención de hacer daño y no el fondo del asunto, si lo que se dice es cierto o si es grave”.