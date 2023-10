“Queremos fortalecer los pilares que hacen de B/quilla una ciudad ejemplar”

R.

Que el cariño de la gente ni se compra, ni se vende. Los invito a que caminen conmigo por los barrios, a que vean por qué la gente nos premia con su afecto y a que experimenten en las calles ese sentimiento.

Es común que existan diversas opiniones sobre la popularidad de cualquier líder público. Nuestra prioridad siempre ha sido y seguirá siendo el servicio a la gente, especialmente a aquellos que enfrentan desafíos y tienen menos oportunidades. Los comentarios negativos son parte del entorno político y, personalmente, no me afectan. Mi motivación proviene de la confianza que miles de barranquilleros me han brindado a lo largo de los años, y esa confianza es la que me impulsa a seguir trabajando incansablemente por el bienestar de todos. Mi enfoque siempre ha sido gobernar para toda la ciudad, y nuestras soluciones están diseñadas para beneficiar a todos los sectores, sin excepción.

Soy feliz siendo servidor público, porque desde muy niño me inculcaron en mi casa esa vocación de servicio, y si tuviera que escoger nuevamente qué hacer en la vida, mil veces escogería ser el alcalde de Barranquilla para seguir sirviéndole a la gente.