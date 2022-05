La ley del Montes | Y el Registrador ahí

Por otra parte el expresidente Andrés Pastrana –duro contradictor de Vega– también se ha declarado insatisfecho con las pocas respuestas dadas por el registrador al exmandatario y que tienen que ver con la utilización del software por parte de esa entidad en las próximas elecciones.

Pastrana considera que dicho software no brinda garantías ni garantiza transparencia durante el desarrollo de los comicios.

En concreto, Pastrana considera que la empresa española Indra no brinda dichas garantías, opinión que no es compartida por el registrador Vega, quien no ha manifestado ningún tipo de reparo al papel de la empresa española.

De manera que tantos y tan graves señalamientos y cuestionamientos no solo han contribuido a minar la credibilidad, sino que tienen en su peor momento la confiabilidad del registrador y de la Registraduría.

Así las cosas, los colombianos nos jugamos nuestro futuro en manos de quienes poca confianza nos despiertan.

Con todos los antecedentes conocidos –muchos de ellos relacionados con la propia idoneidad del registrador– no se trata de sospechas infundadas o de malquerencias políticas.

Está visto de Vega no es el registrador que se requiere en las actuales circunstancias. No brinda ningún tipo de garantías. Y eso no solo es grave, sino muy peligroso. Punto.