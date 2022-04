La ley del Montes | ¡No todo vale...!

La oferta electoral de los candidatos debe ser responsable y realista. Ofrecer lo que no pueden cumplir contribuye a crear falsas expectativas, que podrían culminar en graves conflictos sociales. No todo vale en el afán por aumentar el número de potenciales votantes. Las relaciones entre candidatos y electores deben basarse en el respeto. Y la mejor manera de respetar a los votantes es no diciéndoles mentiras. Hay promesas que no se pueden cumplir, por más voluntad que tenga el candidato. No es un asunto de falta de voluntad, sino de plata.

Los trenes aéreos entre Buenaventura y Barranquilla no se han construido no es por falta de voluntad, sino de recursos. Pero, además, también por definición de prioridades, entre otras razones. “Darle empleo a todo colombiano que lo necesite” no pasa de ser una iniciativa bien intencionada, pero irrealizable. No hay forma de materializar ese sueño. ¿Qué tipo de empleos serían? ¿Serían dignos? ¿De dónde saldrían los recursos? ¿De los ahorros que están en los fondos privados de pensión, como alegremente pregonan? ¿Saldrían de los dineros aportados por millones de colombianos en las últimas décadas y que hacen parte de sus ahorros? ¿Saldrían de las empresas a las que obligarían a repartir dividendos entre sus accionistas? ¿Cómo crecen dichas empresas? ¿Cómo ejecutan un plan de expansión proyectado con solidez y responsabilidad hacia el futuro?