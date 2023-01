Mucho ojo con la región Caribe: ¿Qué debe hacer Petro con crisis?

En la Mojana, por ejemplo, sus habitantes llevan más de 20 meses esperando las soluciones del Gobierno nacional, en cabeza de Iván Duque, antes, y de Gustavo Petro, ahora. Son 60.000 familias que luchan por sobrevivir en medio de la desolación y la incertidumbre. Muchas de ellas se vieron obligadas a salir a las carreteras a bloquearlas para llamar la atención del presidente Petro. Pese a ello el Gobierno sigue indolente. De nada sirven las “visitas de funcionarios de Bogotá” si no se traducen en obras y soluciones concretas. Las fotos y los videos no solucionan el problema. En el caso de la Mojana, sus habitantes claman por el cierre definitivo del boquete que se abrió en el dique Cara ’e Gato, que mantiene inundadas miles de hectáreas. Mientras el presidente Petro anuncia que las obras se realizarán con el pago del impuesto de valorización, que tendrán que pagar los “terratenientes” de la Mojana, millones de campesinos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia, que siguen padeciendo la inclemencia de la ola invernal que no termina de pasar.

En La Guajira sus habitantes también decidieron bloquear las principales vías del departamento, pues la mortandad de niños por desnutrición no para. Su clamor tampoco es escuchado en Bogotá. Igual pasa con los habitantes del Magdalena Medio y del Sur de Bolívar, quienes exigen protección para sus líderes y voceros, pues están siendo asesinados por organizaciones criminales, entre ellas las llamadas “Autodefensas Gaitanistas”.