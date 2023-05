La Ley del Montes | ¡Dolor de Patria…!

Yulieth Rocío Fuentes Díaz no era una empresaria dueña de cadenas de droguerías o supermercados. No tenía un gran capital. No era multimillonaria. Ni sus apellidos están relacionados con la “oligarquía” nacional, que por años –según el discurso clasista de Petro– ha arruinado a Colombia. Yulieth Rocío era una humilde comerciante de Simití, sur de Bolívar, zona olvidada por todos los gobiernos, incluyendo el de Petro. Allá en el sur de Bolívar, al pie de Simití, también está San Pablo, el primer pueblo que se tomó un grupo guerrillero en Colombia. Ocurrió en enero de 1972. ¿Quién se lo tomó? El ELN, el mismo que asesinó la semana pasada a dos policías en Tibú, Norte de Santander. Ante la grave situación hay que recordar que la obligación del gobierno, con el presidente a la cabeza, es respetar y hacer respetar la Constitución Nacional. Y ella establece que las autoridades deben garantizar las libertades, la integridad y la vida de todos los ciudadanos. El cobarde asesinato de Yulieth Rocío en Simití no solo debe ser rechazado por todos los colombianos, sino que debe obligar al presidente Petro a cumplir con su deber de combatir a los criminales que a diario asesinan a nuestros compatriotas. La paz total no puede convertirse en impunidad total, ni en caos total, ni en cobardía total. Punto.