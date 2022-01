La ley del Montes | Ahora la Fiscalía salió a deber

El sonoro éxito de la Fiscalía en el caso de los asesinatos de Mauricio Leal y Marleny Hernández terminó convertido en un bumerán en su contra de la propia institución, que está a punto de ser obligada a citar a una rueda de prensa para ofrecer disculpas por aclarar los crímenes con celeridad.

Pocas veces los colombianos hemos sido tan esquizofrénicos. Todo lo volvemos malo, hasta aquello que es bueno. Los críticos de la Fiscalía –pero sobre todo del fiscal Barbosa– cuestionan hasta el estrato social de las víctimas, como si existiera una norma o ley que prohibiera investigar los casos en los que estén involucrados colombianos de estratos 5, 6 o superior.

No les falta razón –obviamente– a quienes reclaman por aquellos crímenes que aún no han sido resueltos. Y en eso ha fallado toda la administración de justicia, no solo la Fiscalía.

Es necesario, por ejemplo, mostrar resultados contundentes en los crímenes de los líderes sociales. También en magnicidios, como el de Álvaro Gómez y en otros muchos. Pero ello no puede llevarnos a descalificar la eficacia de la Fiscalía en el caso de los resultados por el crimen de Mauricio Leal y su señora madre.

¡Cómo es de duro para muchos colombianos reconocer un éxito institucional! ¡Cómo nos cuesta despojarnos de prejuicios sociales o de malquerencias políticas! Y después nos quejamos del desprestigio de las Instituciones y de lo intolerantes que somos.