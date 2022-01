Jorge Robledo se sumó al reclamo de Ingrid Betancuort

“No debemos caer en la trampa del Partido Liberal de César Gaviria y el Cambio Radical de Germán Vargas, partidos que eligieron a Duque y lo han respaldado y respaldan, pero ponen gente en todas las campañas para ganar con todas. Duquistas disfrazados. El colmo del oportunismo”, dijo el candidato.

Cabe resaltar que las críticas han surgido por los recientes apoyos que ha recibido la campaña de Alejandro Gaviria, quien anunció la adhesión del senador Germán Varón Cotrino y Miguel Angel Pinto, reconocidos líderes a fin a Germán Vargas Lleras.

Robledo minutos antes de entrar a nuevo cónclave, citado de emergencia a raíz de la posible salida de Betancourt del proyecto de centro, manifestó que en la reunión de hoy debe quedar claro que “la coalición de Centro Esperanza no es un proyecto del continuismo y que representa una posición al gobierno de Iván Duque”.

“Nosotros estamos compitiendo y si a mí me ganan una consulta con los votos de la gente que se opone a Iván Duque, yo digo bueno, fue la decisión que ellos tomaron. Pero que me ganen la consulta con los votos de los duquistas… esa me la tienen que explicar bastante más despacio”, señaló Robledo en entrevista con Blu Radio frente a discusión sobre las alianzas de Alejandro Gaviria.

Resaltó que al término de la reunión que se desarrolla con los demás miembros de la coalición, espera que queden establecidos los “linderos de la coalición”.