Iván Name reta a Petro a llevar la constituyente al Congreso

“Traiga aquí señor presidente la ley que convoca la asamblea constituyente. No se busque caminos de facto, no se invente caminos que no aceptamos, no envilezca la democracia”, cuestionó.

Y concluyó: "Las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un gobierno, por si acaso están pensando en el ruido de los sables, por si acaso están pensando en la culata militar".