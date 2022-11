“Algo bueno hicimos si ahora buscan alianzas con los que yo goberné”: Duque

“Yo no soy un obstáculo para la paz y nunca lo seré, mi voz no será un obstáculo. Sin embargo, creo que al Eln hay que exigirle la suspensión de actividades criminales y la liberación de todos los secuestrados. Si no se tiene esa exigencia y vuelven a esos actos criminales lo que puede ocurrir que el Estado valide esos métodos como mecanismo de presión de una mesa”.

Recordó que cuando inició su Gobierno el comando central de ese grupo ilegal envió señales que querían restablecer el diálogo, sin embargo, explicó el exmandatario, “la acción que siguió fue la detonación de un carro bomba que asesinó a 22 muchachos”.

“El Eln cada vez que tiene una mesa de diálogo le mama gallo a Colombia. Durante los 17 meses de conversaciones con el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, ahí vimos asesinaron más de 100 personas, cometieron más de 400 actos terrorista y secuestraron más de una decena de personas”.