Cámara no eligió mesa directiva por dudas sobre presidencia del Congreso

Según el representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, Gómez "es una persona que ya no ostenta la dignidad de congresista. No podía tomarnos juramento porque no es congresista actual. Lo que correspondía era llamar al primero de la lista en Senado, y que fuera él quien nos tomara la posesión".

Agregó al respecto el legislador que "es absolutamente inválido y estoy absolutamente seguro de que quien demande la sesión de hoy, ganará esa demanda, y lo que queda aquí es que todo lo que haga el nuevo Congreso no es válido, porque no se posesionaron de manera correcta los congresistas".