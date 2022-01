Íngrid Betancourt condiciona su permanencia en la coalición Centro Esperanza

La aspirante presidencial por el partido Verde Oxígeno Ingrid Betancourt desató una nueva tormenta política en el interior de la coalición de la Centro Esperanza este jueves tras una rueda de prensa en la que colocó en duda su permanencia en la alianza de centro.

Betancourt se mostró molesta por los recientes ingresos y apoyos a la precandidatura de Alejandro Gaviria, a quien la dirigente acusó de romper el acuerdo suscrito en el cónclave de no dejar que a la coalición “entren maquinarias que llevan a la corrupción”.

A través de una rueda de prensa la precandidata puso un ultimátum con el que espera que sus compañeros de coalición se pronuncien frente a sucedido con Gaviria.

“Debemos prohibir de apoyos de personas vinculadas a maquinarias que han llevado a la corrupción y que desconocen el espíritu de la coalición. Debemos unirnos y decidir si estamos a favor de la corrupción o en su contra. Es blanco o negro, en esto no puede haber zonas grises”, dijo.

Comentó que no le debe nada a nadie, “soy libre y lograr mi libertad fue un esfuerzo de toda Colombia, por eso no volví después de tanto esfuerzo, para ceder ante la corrupción. Si la coalición cede a las presiones será más de lo mismo. No podemos prometer luchar contra la corrupción en el país si la aceptamos en el interior de nuestra coalición.

La precandidata concluyó con un llamado a sus compañeros para que tomen la decisión este mismo jueves: “Hemos discutido este asunto hasta la saciedad. Esta es una decisión de principios No necesitamos más tiempo para saber lo que es correcto o incorrecto”, afirmó.