De la Calle insiste en reformar el CNE para que no dependa de los partidos

El senador Humberto De la Calle, de la Coalición de la Esperanza, reapareció este miércoles en la plenaria del Congreso luego del desmayo que sufrió hace un par de días en el recinto del Senado, para reiterar la necesidad de reformar el Consejo Nacional Electoral, CNE, para que no dependa de partidos políticos sino que sea seleccionado por meritocracia.

"Ya aquí nuevamente en el Salón Elíptico para asumir de nuevo las funciones de los congresistas. Todo en orden, la salud perfecta, no hay detrás de lo que me ocurrió nada grave, es algo pasajero que ya está superado", dijo el ex jefe negociador de paz.