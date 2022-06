Gustavo Petro y Antony Blinken conversan por primera vez tras elecciones

Tras conocerse el triunfo de Petro, Blinken emitió un comunicado el domingo en el que manifestó su deseo de “estrechar” la relación con el próximo Gobierno.

“Esperamos trabajar con el presidente electo Petro para estrechar aún más la relación entre Estados Unidos y Colombia, y llevar a nuestras naciones hacia un futuro mejor”, se lee en el comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense felicitó además “al pueblo de Colombia por hacer oír su voz en unas elecciones presidenciales libres y justas”.

También remarcó que ambos países comparten valores e intereses en materia de democracia, seguridad, economía y derechos humanos, y reivindicó que la cooperación entre Washington y Bogotá ha permitido “mejorar” la salud pública, el estado de derecho y el medioambiente en la región.

Congratulations to the Colombian people for exercising their right to vote and reaffirming the strength of their democracy. We look forward to continuing our strong partnership with President-Elect @petrogustavo and building a more democratic and equitable hemisphere.