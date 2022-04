“César Gaviria se mantuvo en su lógica”: Gustavo Petro

Además el candidato Gustavo Petro lanzó críticas a Fico Gutiérrez.

“También el que se apellida Gutiérrez que acaba de demostrarle a Colombia que es un gobierno en donde juntó paramilitares dizque para cuidar la seguridad de la ciudadanía. Más de lo mismo, eso es precisamente lo que yo quiero cambiar e invito el pueblo colombiano a cambiar. Es ese pensar que cree que la seguridad consiste en matar y poner la mafia al frente del Estado y del poder político”, señaló el candidato. Cabe resaltar que Petro por varios meses estuvo buscando el apoyo de la colectividad roja y del expresidente César Gaviria.

A su vez, algunos de los congresistas liberales ya dan por hecho que el director del Partido Liberal tomará una decisión en respaldo a Gutiérrez.

“Después de semanas de discusión en el interior del Partido Liberal, las mayorías de nuestra colectividad han tomado la desafortunada decisión de autorizar al presidente Gaviria para sentarse a negociar el apoyo formal del partido a la candidatura de Federico Gutiérrez”, dijo el representante Juan Carlos Losada.

Además comentó: “Expreso mi total rechazo a una decisión que fue mayoritaria, pero no unánime, y no fue unánime porque todavía hay muchos liberales que no renunciamos al sueño de construir un país más próspero”.