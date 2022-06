¿Qué hay detrás de la declaración de Petro sobre desarrollar el capitalismo?

En ese sentido señaló cómo será su modelo económico: "Vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia, no porque lo adoremos, sino porque tenemos, primero, que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo y los nuevos esclavismos”.

Con esta parte de su discurso, el ex senador y ex alcalde de Bogotá trató de mediar entre los sectores que decidieron no apoyarlo ante el temor de que su proyecto económico se dirigiera hacia el socialismo que ha marcado gran parte de América Latina en los últimos años.

Además, el candidato siempre estuvo marcado durante la campaña como el aspirante que buscaba llegar a la Casa de Nariño buscando expropiar la propiedad privada y acabando con el sector económico privado y la libre empresa.