“A partir de hoy Colombia es otra”: Gustavo Petro

“Colombianos, les agradezco su apoyo. Les agradezco este día histórico. Me lo soñaba, me preguntaba si sería posible… aquí somos una demostración de que la paz es posible en Colombia. De que los sueños se pueden volver realidad, los sueños de justicia, libertad e igualdad. Decíamos en Cartagena que volviéramos a la libertad, pues gritemos libertad para que nunca más un gobierno asesine a sus jóvenes. Para que una política económica no le quite la comida a los niños, para que una república sea posible”.