Polémica por artículo de la reforma que “no dejaría” pasar Gustavo Bolívar

Es de resaltar, que el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar es el presidente de la Comisión Tercera del Senado, por lo cual, de acuerdo con la grabación, el articulo del proyecto de ley no sería aprobado.

Luego de revelarse la noticia, el senador Bolívar, se refirió al tema, destacando que en la grabación quiso destacar que el camino es buscar a la ministra de Cultura y exponer con argumentos la situación de los miembros de la industria del cine.

“Lo que yo estoy diciendo es que busquemos a la ministra, ante el ministro con argumentos, que hay unos impuestos ahí inconvenientes. Obviamente hay una comisión que vota, yo no soy el que toma la decisión. Y no tengo conflicto de interés porque no pertenezco a la industria hace cuatro años, y no recibí aportes de ninguna empresa de la industria para mi campaña”, explicó.