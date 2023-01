Gustavo Bolívar afirma que el 60% del Congreso es corrupto

Cuando la directora de la revista, Vicky Dávila, le preguntó si había capos de la corrupción, de la mafia y del narcotráfico en el Congreso, respondió: "Claro, claro, claro, Vicky. Son mafias muy consolidadas. Tienen procuradores regionales, fiscales, contralores, nadie los puede tocar. Los escándalos se han desatado es a partir de investigaciones periodísticas, porque al juez o al magistrado que lleva el caso le queda muy difícil no actuar. Las pruebas son evidentes. Ellos tienen todo controlado. Es una barbaridad. (...) Yo creo que hoy hay menos, les quitamos mucho espacio en las elecciones pasadas. Pero creo que es un 60%".

Y frente a la posibilidad de lanzarse a la Alcaldía de Bogotá, afirmó: "A mí me gustaría ser alcalde para demostrarle a la gente lo que es una gestión honorable y de cero corrupción. Ha habido, creo que la de Petro y la de Claudia, no sé si después salgan escándalos, pero he visto que no hay corrupción. Yo quisiera probarme ahí. El lío que tengo es que debo trabajar primero. Así se lo dije a Petro, a Cepeda y al mismo Roy, quienes fueron tres de las personas que me buscaron para que aceptara la candidatura. No sé si en medio de la escritura de una novela y una serie, porque me comprometí con dos empresas, sea capaz de hacer una campaña. Si de aquí a cuatro o cinco meses entrego uno de esos productos, es posible que me le mida".