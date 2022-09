El primer mes de Francia Márquez: bajo perfil y fuera de Bogotá

Para Patricia Muñoz, catedrática de la Javeriana, “el paso de la campaña al Gobierno implica cambios en el comportamiento y visibilidad de actores políticos”, ya que, por ejemplo, en el Ejecutivo “tienen varias tareas que demandan un trabajo interno muy fuerte”.

No obstante, afirma, “me parece que ella está haciendo una tarea, en lo que hemos podido ver en los medios, que se ha centrado en el Cauca, el Valle, la región Pacífica, con las comunidades”.

Esta poca visibilidad, considera la politóloga, es además “resultado precisamente de ese diseño institucional de la figura del vicepresidente, que queda como expuesto o mejor encargado de lo que el presidente le asigne”, pero, explica que “habrá que esperar la organización del nuevo ministerio y lo que el Gobierno haya establecido como prioridades” para evaluar el trabajo de Márquez en pos de la igualdad de género, económica y social.

Y frente a la tardanza de la presentación del proyecto que creará el Ministerio de la Igualdad, comenta Muñoz, “el Gobierno tiene unas prioridades que ya conocíamos: la número uno es la reforma tributaria y allí es donde se van a generar los recursos con los que puede trabajar, porque si no hay reforma tributaria no hay reformas sociales y un nuevo ministerio también va a crear más gasto. En la prioridad número dos se habló de la reforma agraria, el tema de tierras que hoy empieza a crear conflictos en el país: Y como prioridad número tres se habló de la reforma política, y creo que el Gobierno no ha querido meter otros temas para no correr el riesgo” de que se complique el trámite legislativo de su agenda.