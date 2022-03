Tomen una decisión que le convenga al país: el mensaje de Fico a liberales

Señaló que no se acordó un próximo encuentro y que su agenda continuará mientras el Partido Liberal define su rumbo político de cara a las presidenciales.

“Yo seguiré recorriendo el país, con la gente en las regiones (…) voy a seguir buscando apoyo en los sectores sociales, me reuniré con los profesores, sindicados, maestras. También conversaré en su momento con los expresidentes Pastrana, Uribe y Santos”.

Sobre los 20 puntos que ha puesto sobre la mesa el expresidente explicó que para él no son líneas rojas, “yo nunca violaría la constitución, el otro sí (refiríendose a Petro). Ese tipo de cosas no me caen a mi (…) hablamos sobre acceso a educación desde la primera infancia, educación superior para jóvenes, el cumplimiento de los acuerdos de paz, yo he sido claro voy a dar cumplimiento a lo firmado, pero haré que las Farc se comprometan”.

Reiteró que su “invitación a todos los sectores es que nos unamos y busquemos lo mejor para Colombia”.