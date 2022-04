“Con una dictadura no negociaremos nuestros límites fronterizos”: Fico

El candidato presidencial de Equipo por Colombia Federico Gutiérrez solicitó a los demás aspirantes a cerrar filas en torno a la defensa del territorio colombiano y las comunidades raizales.

Gutiérrez se pronunció este jueves sobre el fallo de La Haya y señaló que el país "no puede ceder ni un milímetro” de territorio.

“La defensa de los derechos de pesca de la comunidad raizal de San Andrés y Providencia y Santa Catalina deben protegerse. Nuestro objetivo será el fortalecimiento de oportunidades y acompañamiento a la comunidad. Nuestra constitución es clara y como presidente de la República la respetaré y acataré”, señaló.

Agregó: “Colombia es una democracia y Nicaragua una dictadura y con una dictadura no negociaremos nuestros límites fronterizos. La línea de defensa territorial de Colombia se mantendrá como una política de Estado”.

Como se sabe, este jueves, desde las 3 de la mañana, la Corte Internacional de Justicia se pronunció sobre la demanda de Nicaragua contra Colombia, por supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe.

En un principio, la Corte señaló que "Nicaragua no ha podido demostrar sus pruebas para establecer la violación por parte de Colombia de sus obligaciones". Consideró que Nicaragua no pudo probar si hubo o no violación de los derechos de ese país con la presencia de las operaciones que realiza la Armada colombiana en la zona.

Sin embargo, la CIJ de La Haya señaló que Colombia violó los derechos internacionales de Nicaragua al interferir con actividades de pesca en sus aguas.

Además, consideró que “no se ajusta al derecho internacional consuetudinario” el decreto presidencial colombiano que estableció una "zona contigua integral" desde el continente hasta el archipiélago, en el que se omite la delimitación fijada por la CIJ en un fallo anterior de 2012.